Ucraina, avvocato rientrato in Italia: "Temevamo escalation, lasciato colleghi in lacrime"

“Purtroppo è arrivata l’escalation che temevamo”. Graziano Benedetto da sette anni vive e lavora come avvocato in Ucraina ma alla luce della crisi in corso mercoledì scorso ha lasciato il Paese per rientrare in Italia con la moglie. “Vivo in Ucraina dal 2015 dove ho conosciuto mia moglie, un medico, e dove ho costruito la mia vita - racconta all’Adnkronos l’avvocato Benedetto che è anche consulente accreditato presso l’ambasciata - ma mercoledì scorso abbiamo deciso di andare via, spero temporaneamente, e siamo tornati in auto a Guardiagrele, il mio paese d’origine in provincia di Chieti. Non è stata una scelta semplice lasciare la mia casa a Poltava, i miei colleghi di studio a Kiev, li ho visti in lacrime”.

“Fino a qualche settimana fa in molti pensavano che si trattasse di un bluff americano, ora chi la pensava così ha cambiato idea e si è reso conto del pericolo imminente”, dice Benedetto. “Tanti connazionali lì mi hanno contattato in questi giorni per chiedermi un consiglio e - spiega - io ho risposto a tutti la stessa cosa, ‘andate via se potete’. Mi sono attenuto ai consigli dell’ambasciata, suggerendo agli altri di fare altrettanto". Una decisione “non facile, soprattutto per chi ormai vive lì da anni e non ha più nulla in Italia, come mi ha raccontato un anziano romano che ha scelto di non fare rientro”.

“Sento continuamente i miei collaboratori e colleghi, ieri hanno seguito un’ultima udienza. Ora uno di loro è stato richiamato nell’esercito per guidare un tank - racconta ancora l’avvocato - Seguiamo gli sviluppi sospesi, in attesa di capire quale sarà l’evoluzione”.