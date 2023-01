Ucraina, capo 007: "Putin ha il cancro e morirà presto"

Il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, si dice certo che il presidente russo Vladimir Putin abbia il cancro e "morirà presto". "E' malato da molto tempo, sono sicuro che abbia il cancro. Penso che morirà in fretta. Spero presto", ha detto Budanov in un'intervista all'emittente americana Abc.

Alla domanda se l'intelligence ucraina abbia ottenuto questa informazione da fonti vicine a Putin, Budanov ha risposto di sì. "Questa guerra deve finire prima della sua morte... vinceremo nel 2023", ha poi assicurato. A suo parere, la morte di Putin porterà ad un cambiamento di potere in Russia. "Non dovremmo spaventarci di questa trasformazione, perché sarà un beneficio per tutto il mondo", ha commentato.