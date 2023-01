Le forze della Russia hanno colpito un edificio residenziale a Kharkiv, in Ucraina. Ci sarebbero morti e feriti. I massicci raid russi sulla città, come riferito da fonti dell'amministrazione regionale citate da Ukrainska Pravda, hanno colpito anche un ospedale: nell'attacco sono stati registrati almeno tre morti.

Russian missile hit a residential building in Kharkiv city center at 11 pm. Massive explosion made me jump out of the bed. The building is heavily damaged and on fire. There are reports of dead and wounded. Bloody terrorists. pic.twitter.com/n3HWcl3T9R