Ucraina, dettagli segreti: la mossa di Kiev per proteggere controffensiva

Kiev tiene riservati i dettagli della sua controffensiva primaverile nel tentativo di impedire la fuga di informazioni sensibili che potrebbero compromettere le sue posizioni sul campo di battaglia. A rivelarlo sono due funzionari europei in contatto con i vertici militari in Ucraina, citati da 'Politico'. Uno dei motivi per cui Kiev sta evitando di condividere informazioni sulla controffensiva, quali i tempi, il luogo, le truppe coinvolte, secondo le fonti di Politico, è la fuga di notizie del Pentagono ad opera di Jack Teixeira.

I documenti divulgati includevano infatti informazioni dettagliate sulla guerra, dalla posizione delle truppe di Kiev, alle sue scorte di armi e le stime delle vittime. Nei giorni successivi alla fuga di notizie, i funzionari statunitensi si sono affrettati ad assicurare all'Ucraina e ad altri alleati in Europa che avrebbero adottato misure di protezione per impedire che una simile violazione si verificasse in futuro.

Ma i funzionari a Kiev sono ancora in allerta. Mentre è probabile che l'Ucraina condivida ancora alcune informazioni basilari con gli Stati Uniti e altri Paesi europei che l'hanno supportata con le armi nell'ultimo anno, i funzionari all'interno del Paese stanno lavorando per impedire un'ampia condivisione di dettagli relativi alla pianificazione del campo di battaglia.