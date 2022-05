Ucraina, Draghi a Biden: "Putin pensava di dividerci ma ha fallito"

Il premier: "Utilizzare ogni canale per cessate il fuoco"

"Putin pensava di dividerci ma ha fallito". Così il premier Mario Draghi, incontrando il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca. "Dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, diretto e indiretto, per un cessate il fuoco" in Ucraina "e l'avvio di negoziati credibili" ha detto il presidente del Consiglio.

Secondo quanto riferito dal pool della Casa Bianca, il Suv nero con a bordo il premier italiano ha fatto il suo ingresso dal lato nord alle 19.47 ora locale. Ad accoglierlo il capo del protocollo, Rufus Gifford.