Ucraina, Erdogan a Putin: "Negoziati e stop subito alla guerra"

"Cessazione immediata del conflitto tra Russia e Ucraina attraverso i negoziati". E' quanto ha chiesto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Vladimir Putin nel colloquio telefonico avuto oggi con il capo del Cremlino.

Erdogan ha ribadito la necessità di fermare subito la guerra insistendo con Putin sull'"importanza che la Turchia attribuisce alla cessazione immediata attraverso i negoziati ".

Il colloquio telefonico è stato anche l'occasione per i due leader per parlare "dei passi per rafforzare le relazioni Turchia-Russia". Secondo Erdogan, ha fatto sapere la Direzione per la comunicazione della presidenza turca, i due Paesi "potrebbero fare ulteriori passi sulla base della cooperazione economica concordata a Sochi" in occasione dell'incontro dello scorso agosto.

Erdogan ha anche "ringraziato" Putin dopo la proroga dell'accordo sul grano.