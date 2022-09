Ucraina, Finlandia chiude i confini ai turisti russi

L'interdizione dell'ingresso a partire dalla mezzanotte, ma resta ancora consentito "per le visite ai familiari, oltre che per motivi di lavoro e studio"

Il governo finlandese ha annunciato che a partire da mezzanotte ora locale (le 23 in Italia) sarà interdetto l'ingresso ai turisti russi. La decisione, comunicata dal ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, segue la mobilitazione parziale ordinata dal Cremlino che ha spinto decine di migliaia di russi a lasciare il loro Paese. Il provvedimento "dovrebbe portare a un calo significativo del traffico transfrontaliero", ha detto Haavisto, aggiungendo che resta ancora consentito "l'ingresso per le visite ai familiari, oltre che per motivi di lavoro e studio".