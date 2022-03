Ucraina, Gaiser (Limes): "Difesa europea impossibile, siamo ancora disuniti"

"Una Difesa europea è assolutamente impossibile nel senso che siamo ancora sufficientemente disuniti, nonostante la sveglia dataci da Putin, per creare un interesse nazionale europeo". Lo dice all'Adnkronos Laris Gaiser, del comitato scientifico di Limes. "Senza un interesse nazionale europeo - osserva - non ci può essere un esercito compatto, reale europeo. Tuttavia, direi che stiamo facendo dei passi in avanti. Come membro dei working group che hanno dato forma allo 'Strategic Compass' che in queste ore viene approvato a Bruxelles, posso garantire che da oggi in poi l'Europa - afferma - avrà a disposizione tutti i mezzi per gestire in maniera concreta qualsiasi tipo di crisi della propria sicurezza, intorno ai suoi confini e anche a distanza. È un documento che è stato stilato da noi in modo tale da dare all'Unione Europea la possibilità di gestire veramente in maniera cooperativa, flessibile, pragmatica, attraverso finanziamenti e utilizzo di materiale militare di tutti i membri, in poco tempo disponibili, qualsiasi tipo di problematica legata alla sicurezza dell'Unione". "Perché - ricorda Gaiser - è un modo per rendere responsabile la politica: da ora in poi non potrà più avere la scusante per dire che non ha i mezzi a disposizione".

"Se il mondo dovesse cambiare, se le priorità diventassero altre, se l'Unione Europea si sentisse effettivamente minacciata su più fronti, a quel punto - conclude - ovviamente, lo scenario sarebbe completamente diverso, e forse, ma questa è pura teoria, l'Unione potrebbe diventare una confederazione con un proprio esercito. Siamo lontani da ciò ma lo 'Strategic Compass' certamente mette a disposizione la possibilità di formare unità flessibili, pronte, che difendano per quello che è il minimo comune denominatore l'interesse della sicurezza dell'Unione Europea".