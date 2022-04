Ucraina, Guterres a Mosca: "Tregua il prima possibile"

Un cessate il fuoco "il prima possibile" in Ucraina. E' quanto ha chiesto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, prima di incontrare a Mosca il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Guterres, citato da Sky News, ha quindi affermato che ci sono "diverse interpretazioni su ciò che sta accadendo in Ucraina", ma ciò "non limita la possibilità di avere un dialogo molto serio per ridurre al minimo la sofferenza delle persone".