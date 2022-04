Ucraina, Lavrov: "Ue vede Kiev come testa di ponte per colpire Mosca"

Guerra Ucraina-Russia, sale la tensione tra Mosca e l'Unione europea. Dopo le parole dell'Alto rappresentante della politica estera Josep Borrell, secondo il quale ''normalmente le guerra si vincono o si perdono in battaglia'', non si è fatta attendere la reazione del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov: ''L'Unione europea - ha dichiarato - vede l'Ucraina come una testa di ponte per colpire la Russia". Queste parole, ha detto Lavrov, mostrano ''un cambiamento significativo delle regole del gioco''.