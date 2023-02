Ucraina, Macron: "Non escluso invio caccia, ma ci sono altre priorità"

La Francia ''non esclude'' l'invio di aerei da combattimento in Ucraina, ma ''non corrispondono alle esigenze di oggi'' perché ci sono ''altre priorità'' da considerare, ovvero ''l'invio di armi più utili'' e ''più rapide''. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conferenza stampa. Al termine del Consiglio europeo straordinario, il capo dell'Eliseo ha sottolineato che ''in nessun modo'' gli aerei da combattimento potranno essere consegnati all'esercito ucraino ''nelle prossime settimane''.