"Nella consapevolezza che ogni guerra lascia il mondo peggiore di come l'ha trovato, la costante sollecitudine della Santità Vostra a mai smarrire il sentiero della fratellanza costituisce un ancoraggio prezioso e un saldo punto di riferimento per far prevalere le ragioni della pace". Si legge nel messaggio, inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Papa Francesco in occasione del nono anniversario del Pontificato.