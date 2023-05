Nel convegno "Russia's war on Ukraine - What Lies Ahead?", organizzato al Parlamento Europeo, a Bruxelles, dalla vicepresidente Pina Picierno, del Pd, si sono sentite testimonianze di donne che hanno riferito di "crimini di guerra inenarrabili" commessi dalle truppe russe, spiega l'eurodeputata del Pd a margine del convegno a Bruxelles. Al convegno ha partecipato anche Oleksandra Matviichuk, premio Nobel per la Pace 2022.