Ucraina, Putin firma decreto per cittadinanza russa in zone occupate

Modificato il testo del documento del 2019 in cui erano state semplificate le procedure per ottenere la cittadinanza russa per i residenti delle regioni di Donetsk e Luhansk

Vladimir Putin ha firmato un decreto sul conferimento semplificato della cittadinanza russa per chi risiede a Kherson e Zaporizhia, regioni dell'Ucraina occupate dalla Russia. Come si legge sul portale internet ufficiale di informazioni della Federazione russa, il nuovo decreto di Putin modifica il testo del documento che già nell'aprile 2019 aveva semplificato le procedure per ottenere la cittadinanza russa per i residenti dei distretti occupati delle regioni di Donetsk e Luhansk.

In particolare, è previsto che alle domande di cittadinanza presentate dai residenti in tali territori sia data risposta entro un tempo massimo di tre mesi.