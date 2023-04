Ucraina, Russia: "Abbiamo aumentato produzione di armi"

Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha annunciato l'aumento della produzione di armi: "I passi per ampliare le capacità e migliorare la produttività hanno permesso di aumentare in modo significativo la produzione di armi per le truppe, comprese le armi convenzionali e ad alta precisione. Tutto questo ci consente di raggiungere gli obiettivi fissati dal comandante in capo sulla base della pianificazione dell'operazione militare speciale".

Shoigu ha tenuto oggi una riunione sul tema dei rifornimenti di armi alle truppe, nel corso della quale "ha ascoltato i rapporti sulla situazione attuale e ha incontrato i comandanti e i vice ministri della Difesa". Lo scrive la Tass, citando una nota del ministero, secondo cui Shoigu ha assicurato che "il governo russo e il ministero della Difesa tengono i rifornimenti di armi sotto controllo costante".