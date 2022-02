Ucraina, Russia muove uomini e mezzi al confine: immagini satellite

Reparti e mezzi della Russia in azione a pochi km dal confine con l'Ucraina. Le immagini satellitari dell'americana Maxar Technologies, come riporta la Cnn, documentano le attività che coinvolgono reparti e mezzi in territorio russo, a nordovest di Belgorod e nell'area di Soloti e Valuyki, a circa 35 km dal confine con l'Ucraina. Secondo Maxar, "questa nuova attività rappresenta un cambiamento nel modello di spiegamento, osservato sinora, di unità da combattimento (carri armati, mezzi corazzati per il trasporto di personale, artiglieria e equipaggiamento di supporto).

Fino a poco tempo, la maggior parte degli spiegamenti era stata osservata soprattutto presso o vicino postazioni militari e aree di addestramento". Nella giornata di domenica è stata osservata la partenza della "maggior parte delle unità da combattimento e di supporto" nell'area di Soloti. Nella zona sono state individuate tracce relative al passaggio di veicoli e convogli adibiti al trasporto di materiale bellico. Rispetto alle immagini raccolte il 13 febbraio, alcune strutture e aree utilizzate come basi ora risultano "relativamente vuote".