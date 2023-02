Ucraina, Russia: "Ricompense per chi cattura o distrugge tank Leopard e Abrams"

Ci saranno "ricompense" per i soldati russi che "distruggeranno o cattureranno" i tank occidentali modello Abrams o Leopard 2 che diversi Paesi hanno annunciato di voler fornire all'Ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa Tass.

"Per quanto riguarda tutti questi carri armati, come abbiamo già detto, verranno ovviamente bruciati e ancora di più se ci saranno incentivi di questo tipo. Penso che saranno ancora più entusiasti", ha detto Peskov, commentando l'iniziativa del governatore del Transbaikalia, Alexander Osipov, che ha promesso un bonus di 3 milioni di rubli (circa 39mila euro) per la cattura di carri armati tedeschi e americani in Ucraina.