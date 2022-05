Alla vigilia della festa nazionale per la vittoria in Europa dell'Unione Sovietica sul nazismo

Alla vigilia della festa nazionale per la vittoria in Europa dell'Unione Sovietica sul nazismo, scambio di accuse tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Per il capo del Cremlino "la vittoria sarà nostra, batteremo la feccia nazista". "La Russia come i nazisti, decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale il buio è tornato in Ucraina", replica Zelensky.