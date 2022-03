Ucraina-Russia, Zelensky: "Pronto a negoziati con Putin, se falliscono terza guerra mondiale"

"Le forze russe sono venute per sterminarci, per ucciderci. No compromessi su integrità territoriale"

Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ''pronto a negoziare'' con il presidente russo Vladimir Putin, è ''dagli ultimi due anni che è pronto'' a farlo. Lo ha detto lo stesso Zelensky in un'intervista alla Cnn, aggiungendo che ''senza negoziati non possiamo mettere fine a questa guerra''.

''Penso che dobbiamo usare ogni formato, ogni possibilità di negoziare, di parlare con Putin. Ma se questi tentativi dovessero fallire, significa che questa è una Terza Guerra Mondiale'', ha aggiunto Zelensky.

''Le forze russe sono venute per sterminarci, per ucciderci'' ha detto il presidente ucraino, sottolineando che ''con la dignità del nostro popolo e del nostro esercito abbiamo potuto dimostrare di essere stati in grado di assestare un colpo potente, siamo stati in grado di contrattaccare''.

Allo stesso tempo, però, Zelensky ha aggiunto che ''sfortunatamente la nostra dignità non sta salvando vite''. Di qui la necessità di negoziare con Putin. ''Se c'è anche solo un uno per cento di possibilità per noi di fermare questa guerra, penso che dobbiamo sfruttarla. Dobbiamo farlo'' perché ''ogni giorno stiamo perdendo persone, persone innocenti sul terreno''.

Nel corso dell'intervista Zelensky ha poi sottolineato che ci sono ''compromessi sull'integrità territoriale'' dell'Ucraina che Kiev non può accettare nei negoziati con la Russia. ''Ci sono compromessi ai quali, come Stato indipendente, non siamo pronti a scendere'', ha risposto il presidente a una domanda sulle richieste russe a proposito della Crimea e delle due repubbliche indipendentiste del Donbass.

Il presidente ucraino ha quindi citato ''qualsiasi compromesso relativo alla nostra integrità territoriale e alla nostra sovranità'', spiegando che ''il popolo ucraino'' lo ha dimostrato, ''non hanno salutato i soldati russi con mazzi di fiori, li hanno salutati con coraggio, li hanno salutati con le armi in mano". E ha aggiunto che la Russia "non può ingraziarsi i cittadini di un altro Paese con la forza".