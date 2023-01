"Gli occupanti stanno già aumentando la pressione a Bakhmut, Vuhledar e in altre direzioni"

"La Russia si sta preparando a una nuova ondata di attacchi con le forze che può mobilitare. Gli occupanti stanno già aumentando la pressione a Bakhmut, Vuhledar e in altre direzioni. E vogliono aumentare la pressione su scala più ampia. Per non riconoscere l'errore dell'aggressione, la Russia vuole impiegare più persone e attrezzature nei combattimenti". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.