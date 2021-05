Una rete wireless condivisa: Amazon e Apple la creano con i nostri dispositivi

Cos'è Amazon Sidewalk? Una rete condivisa che aiuta i dispositivi a funzionare meglio. Gestito da Amazon gratuitamente per i clienti, Sidewalk può semplificare la configurazione di nuovi dispositivi, estendere la gamma di tracciatori a bassa larghezza di banda con la funzione di trovare animali domestici o oggetti di valore dispersi e consentire ai dispositivi di rimanere online anche se si trovano al di fuori della portata del wireless. Insomma, un Sidewalk Bridge utilizza circa 1/40 della larghezza di banda rispetto allo streaming di un normale video ad alta definizione e la principale funzione che ha è quella di favorire la connessione di tutti i dispositivi. Soprattutto dei dispositivi Echo e Ring, parte dell'ecosistema Amazon che ha da poco allargato il network di Sidewalk e i Tile, ovvero i tracker che potranno essere gestiti anche tramite Alexa per trovare , ad esempio, le chiavi smarrite in casa. Ancora più nel dettaglio, Amazon e, come vedremo di seguito Apple, stanno trasformando i dispositivi che possediamo in piccoli hot spot wifi portatili in grado di collegare altri dispositivi e altri sensori a Internet. Non si tratta proprio e soltanto di mini hub wireless personali ma hanno la stessa funzione ovvero quella di estendere la connessione e di facilitarla anche ad altri dispositivi e ad altre persone, anche senza saperlo.

Le grandi aziende stanno sviluppando, in sostanza, delle tecnologie che sopportano e in qualche modo aggirano le reti wireless tradizionali appoggiandosi ai dispositivi dei propri clienti. L'annuncio recente di Amazon di espandere la sua rete Sidewalk va proprio in questa direzione, consento ai propri dispositivi Echo e Alexa di comunicare sulla rete Sidewalk tramite bluetooth e l'app Ring: i dispositivi intelligenti inviano piccoli bit di dati in modo sicuro da qualsiasi connessione wireless disponibile ma anche integrano le reti wifi per ridurre eventuali problemi di comunicazione. Un annuncio che segue in scia l'introduzione di AirTag Apple. In questo caso, si tratta di tracker delle dimensioni di una moneta che possono aiutare a localizzare gli oggetti smarriti. Gli AirTag sono dei tracciatori bluetooth che si possono infilare o agganciare alle chiavi o al portafogli, ma anche alla valigia o al collare del cane per identificarne la posizione e ritrovarli in caso di furto o smarrimento. AirTag funziona a stretto contatto con l’app Dov’è di Apple, da poco abilitata anche per gli accessori di terze parti, sviluppata proprio per agganciare gli oggetti tramite la rete generata da tutti i dispositivi dell’ecosistema Apple che mettono a disposizione, criptato e anonimo, il proprio bluetooth a basso consumo energetico in un raggio di poco meno di 100 metri per tradurne la posizione all'interno di una mappa.

Aldilà dei possibili usi non necessariamente legali e morali che si possono predisporre attraverso i tracciatori, usi ai quali Apple ha risposto inserendo tra le funzioni un non ancora del tutto convincente sistema anti-stalking, il tema generale che avanza è senz'altro quello delle reti wireless condivise attraverso i propri device. Le serrature intelligenti, per esempio, sfrutteranno presto proprio Amazon Sidewalk per aprire e chiudere casa anche senza essere nel raggio d’azione del bluetooth dello smartphone: tramite l'app Ring si potrà vedere e parlare con chiunque si trovi davanti alla porta e gestire il flusso dentro casa. Ma anche di ascoltare a sua insaputa, per esempio. I frammenti della nostra larghezza di banda messi in comune offrono terreno di scambio e di trasmissione a interessanti funzioni e impieghi ma lasciano anche aperta la questione di una fragilità condivisa delle nostre informazioni.