Cerca nel sito
 

'AIDA', il documentario sulla guida autonoma del Politecnico di Milano

Da oggi su RaiPlay e su Rai3 il 14 ottobre

'AIDA', il documentario sulla guida autonoma del Politecnico di Milano
07 ottobre 2025 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato presentato durante il Festival Internazionale dell’Ingegneria, alla presenza di Luigi Del Plavignano, direttore di Rai Documentari, AIDA, il documentario che racconta il sogno e le sfide dell’omonimo gruppo AIDA – Artificial Intelligence Driving Autonomous di giovani ricercatrici e ricercatori del Politecnico di Milano guidati dal professor Sergio M. Savaresi, che è disponibile da oggi su RaiPlay e andrà poi in onda su Rai 3 il 14 ottobre.

Tre le sfide al centro del racconto: i 300 km in guida autonoma lungo la 1000 Miglia 2024 con una Maserati GranCabrio Folgore; la cronoscalata della Vallecamonica con una Maserati MC20 Cielo; il tentativo di record di velocità assoluto per un’auto sportiva dotata di tecnologia autonoma.

Prodotto da Jumpp e diretto da Marco Mucig, il film segue il team di ricerca durante lo sviluppo di tecnologie di guida autonoma, con l’obiettivo di rivoluzionare la mobilità urbana tramite auto elettriche, autonome e condivise, e restituire spazio pubblico alle città.

“Il vero motore dell’innovazione sta nella capacità dei nostri giovani di trasformare l’entusiasmo per la ricerca e la passione per la sfida in progresso concreto. Ogni errore, nel loro percorso, è un tassello prezioso che li avvicina al traguardo: è mettendosi alla prova nei contesti più sfidanti che si costruisce il successo, personale e collettivo. Il progetto AIDA incarna perfettamente questi valori, unendo talento e coraggio per tracciare nuove strade verso il futuro” commenta la Rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto.

AIDA mette in luce i volti, le passioni e la visione di chi lavora a questo progetto, trasformando una sfida tecnologica in un racconto collettivo e generazionale che parla di innovazione, sostenibilità e futuro delle nostre città.

Il progetto AIDA è supportato dal MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guida autonoma Politecnico di Milano AIDA Rai3 Festival Internazionale dell'Ingegneria
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza