Un'onda nell’universo AI, nuova brand identity per Almawave

Roma, 18 feb. (Adnkronos)

Nuovo sito e nuovo logo per Almawave, la società italiana impegnata nelle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale e nell’analisi del linguaggio naturale, scritto e parlato. L'immagine lanciata oggi è un'onda in movimento, come il moto incessante dell’innovazione digitale. Almawave spiega che l'immagine rappresenta le iniziali delle due parole che compongono la ragione sociale della società "A" (Alma) e "W" (wave). Il segno grafico che la compone "è una perfetta progressione geometrica di sei cerchi, che si alternano fino a formare nel loro insieme una vera e propria onda (wave)".

Questa forma, "utilizzata per rappresentare la voce, è un chiaro riferimento allo speech recognition, tra i principali punti di forza dell’offerta aziendale basata sulla naturale interazione con la tecnologia" spiega ancora l'azienda tech. "Sin dalle origini Almawave si impegna per essere un compagno di viaggio fondamentale nei processi di digitalizzazione sia della Pubblica Amministrazione sia dei clienti privati" sottolinea Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave. Sandei commenta che "il nuovo logo raffigura un’onda stilizzata che racchiude l’energia messa in campo dai nostri professionisti nell’offrire soluzioni concrete e al passo con i tempi nel complesso mondo dell’Ai".

L’introduzione della nuova immagine simbolo di Almawave riflette anche l’intenzione di rappresentare ai propri stakeholders l’identità di una società dinamica e tra le più evolute nel mondo dell’Ai. Allo stesso tempo, il nuovo sito rappresenta l’azienda, i valori e il know-how con immediatezza, semplicità e completezza di contenuti. Realizzato con la collaborazione dei professionisti di Wedoo, digital agency che come Almawave è parte del Gruppo Almaviva, ha una grafica d’impatto che privilegia la facilità d’uso, in una logica funzionale e intuitiva.