Uragano Ian in Florida, acqua trascina via case - Video

L'uragano Ian si abbatte sulla Florida con i suoi venti che soffiano fino a 240 chilometri orari. La tempesta provoca danni enormi in particolare nell'area di Fort Myers. I video diffusi sui social e geolocalizzati da un giornalista del network YWN mostrano scene da incubo. La pioggia torrenziale inonda la zona della spiaggia e si vedono case trascinate via dall'acqua, che sommerge quasi interamente alberi e palme.

#BREAKING: Video circulating shows houses FLOATING off their foundations in Fort Myers Beach. Hurricane #Ian. pic.twitter.com/OID6YATFd3