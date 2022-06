Usa, sparatoria in un night nell'Indiana: 2 morti e 4 feriti

Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria in un nightclub nell'Indiana. Lo riferisce la polizia locale spiegando che gli agenti hanno risposto all'uomo che ha sparato questa notte a Gary, a sud est di Chicago. Le vittime sono un uomo di 34 anni, trovato senza vita dagli agenti vicino all'ingresso del Playo’s NightClub, e una donna di 26 anni uccisa all'interno del locale. Una delle quattro persone rimaste ferite versa in gravi condizioni, ha spiegato la polizia.