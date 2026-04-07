Utilizzo basi militari italiane, la nota ufficiale di Palazzo Chigi

Dopo il mancato benestare dell’Italia all’uso della base militare di Sigonella, nei pressi di Catania, per un velivolo militare americano che avrebbe dovuto atterrare per poi ripartire con destinazione Medio Oriente, il Governo ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire la situazione. Nel dettaglio, con riferimento all’utilizzo di basi militari sul territorio nazionale, viene ribadito che l’Italia agisce nel rispetto degli accordi internazionali in vigore. “La linea dell’Esecutivo è chiara, coerente e condivisa con il Parlamento”, si legge nel comunicato del Governo, “Ogni richiesta viene esaminata caso per caso come sempre avvenuto anche in passato. Con riferimento ai rapporti con gli Stati Uniti e con gli altri Paesi Alleati, Palazzo Chigi dichiara che: “Non si registrano frizioni né criticità con partner internazionali. In particolare, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e improntati alla piena collaborazione”. Infine, viene ribadito che “il Governo continuerà ad operare nel solco dei trattati vigenti, nel rispetto della volontà del Parlamento, garantendo affidabilità a livello internazionale e tutela dell’interesse nazionale”.

Il comunicato del Governo