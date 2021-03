Vaccino Astrazeneca sospeso, Viola: "Misura precauzionale utile"

(Adnkronos)

Bene la scelta dell'Aifa di sospendere in via cautelativa il vaccino anti-covid di AstraZeneca in tutta Italia in attesa degli approfondimenti dell'Ema. È la posizione dell'immunologa dell'Università di Padova, Antonella Viola.

"Non posso che condividere la posizione di Aifa. Bloccare le vaccinazioni con AstraZeneca è una misura precauzionale utile a far chiarezza e far sapere che per il governo la sicurezza dei vaccini è essenziale. Aspettiamo analisi e dati, pronti a ricominciare appena non ci saranno più dubbi".