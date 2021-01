Vaccino covid, tensione Ue-AstraZeneca

Tensione tra Ue e AstraZeneca per la fornitura di vaccino contro il coronavirus. Nelle prossime ore, salvo sorprese ulteriori, ci sarà un incontro tra i vertici dell'Unione e l'azienda, nel mirino per le modalità di fornitura del vaccino anti-covid. AstraZeneca smentisce le indiscrezioni su un rinvio o addirittura una cancellazione: "Ci incontreremo con la Ue in giornata", ha affermato un portavoce dell'azienda in una nota scritta citata dal britannico Telegraph.

Anche fonti Ue hanno confermato che AstraZeneca parteciperà al comitato direttivo sui vaccini con la Commissione Europea e gli Stati membri questa sera alle 18.30. "L'ultima notizia che abbiamo è che parteciperanno", spiegano. Un'alta funzionaria Ue aggiunge che "li abbiamo invitati" e sulle prime "ci hanno detto che non avevano cose nuove da dirci". Poi c'è stato "un po' di ping pong" e alla fine la vicepresidente per l'Europa e il Canada Iskra Reic "ha detto che verrà" alla riunione in videoconferenza e che "verrà da sola, non so perché".

In un primo momento, sembrava che AstraZeneca si fosse rifiutata di partecipare all'incontro. La cancellazione del meeting avrebbe fatto seguito alle polemiche sulle presunte inadempienze della casa farmaceutica nei confronti della Ue e all'intervista rilasciata dal ceo di Astrazeneca Pascal Soriot: il numero uno dell'azienda ha insistito sul fatto che non vi è alcun obbligo contrattuale nei confronti della Unione europea.

Nel frattempo l'Unione europea si dice pronta a rendere pubblico il contratto. Alla Commissione europea "stiamo organizzando una sessione in cui si possano porre domande sulle questioni specifiche legate al contratto con AstraZeneca" per la fornitura di vaccini anti-Covid "sulle quali possiamo dare informazioni e su che cosa ci aspettiamo, come prossimi passi, per assicurarci che le dosi siano consegnate", afferma la vice portavoce capo della Commissione Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "A tutte queste domande verranno date risposte questo pomeriggio, in una sequenza di eventi che stiamo organizzando", conclude la portavoce.

Finora la Commissione ha sempre evitato di rispondere alle domande sui contenuti dei contratti siglati con le case farmaceutiche, sui quali ha mantenuto il più stretto riserbo, motivandolo con la necessità di rispettare le clausole di riservatezza.

Solo il contratto siglato con Curevac (anche Pfizer-Biontech ha dato l'ok recentemente) è stato reso disponibile, in una versione omissata, agli eurodeputati interessati, ma esclusivamente in una reading room a Bruxelles, senza possibilità di prendere appunti né scattare foto.

Soriot, dopo giorni di silenzio assoluto della compagnia che non ha risposto alle domande inviate per e-mail, ha detto ad un piccolo gruppo di giornali, tra cui Repubblica, che il contratto non prevede alcun obbligo della compagnia nei confronti dell'Ue, ma solo l'impegno a fare del proprio meglio per rifornire l'Unione di vaccini.

"Voglio essere chiara: non ci sono gerarchie negli stabilimenti" dai quali AstraZeneca deve, a norma di contratto, spedire le dosi di vaccino anti-Covid per gli Stati Ue. "Nel contratto sono elencati quattro stabilimenti", due dei quali in Gran Bretagna e due nell'Ue (uno in Belgio e uno in Germania), "e non si fanno differenze tra quelli nell'Ue e quelli nel Regno Unito. Gli stabilimenti nel Regno Unito fanno parte dell'accordo di acquisto anticipato ed è per questo che devono rispettare gli impegni", consegnando le dosi di vaccino, dice a chiare lettere la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, in conferenza stampa a Bruxelles, in vista del comitato direttivo sui vaccini di stasera.

"La visione secondo la quale AstraZeneca non sarebbe obbligata a rispettare i suoi impegni perché abbiamo siglato un accordo basato sul 'best effort'", cioè fare del proprio meglio per rispettare gli obiettivi previsti per le consegne all'Ue delle dosi di vaccino anti-Covid, "non è né corretta né accettabile" risponde Kyriakides alle affermazioni del Ceo di AstraZeneca Pascal Soriot, secondo il quale la compagnia farmaceutica britannica non avrebbe alcun obbligo nei confronti dell'Ue per quanto riguarda la consegna dei vaccini, perché sarebbe semplicemente tenuta a fare del proprio meglio allo scopo.

"Abbiamo siglato - continua Kyriakides - un accordo di acquisto anticipato, per un prodotto che all'epoca non esisteva e che a tutt'oggi non è ancora autorizzato. Lo abbiamo siglato precisamente per assicurarci che la compagnia si dotasse della capacità produttiva per realizzare il vaccino in anticipo, in modo che potessero consegnare un certo volume di dosi il giorno in cui fosse arrivata l'autorizzazione".

"La logica di questo accordo - sottolinea - è valida oggi come allora. Abbiamo anticipato un investimento per ottenere un impegno vincolante della compagnia a produrre in anticipo, prima di ottenere l'autorizzazione. Non essere in grado di assicurare la necessaria capacità produttiva è contrario alla lettera e allo spirito del nostro accordo", scandisce la commissaria.

Inoltre "respingiamo la logica del 'chi prima arriva meglio alloggia'. Può funzionare dal macellaio sotto casa, certo non nei contratti né nel nostro accordo di acquisto anticipato".

"Non ci sono clausole di priorità nell'accordo - continua Stella Kyriakides - né c'è una gerarchia dei quattro stabilimenti elencati nell'accordo. Due sono nell'Ue e due sono nel Regno Unito - ribadisce - Vogliamo difendere l'integrità del nostro investimento e i soldi dei contribuenti che sono stati investiti. Restiamo aperti ad impegnarci con la compagnia per risolvere i problemi in uno spirito di vera collaborazione e di responsabilità".

"Stasera, alle 18.30, il comitato direttivo sui vaccini si riunirà di nuovo. Mi appello ad AstraZeneca perché si impegni appieno a ricostruire la fiducia, a fornire informazioni complete e a rispettare i suoi obblighi contrattuali, sociali e morali" sottolinea la commissaria europea alla Salute.