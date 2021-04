Vaccino Covid, Burioni: "Tra poco a teenager, scienza trionfa sul male"

"Ci siamo, tra poco vaccineremo anche i teenager! Non diamo quartiere al virus! Il trionfo della scienza sul male!". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo che l'americana Pfizer ha richiesto il via libera all'uso d'emergenza del suo vaccino anti-Covid dai 12 ai 15 anni negli Stati Uniti.

Quanto all'andamento delle vaccinazioni in Italia, "siamo quasi a 300mila al giorno, non male", ha scritto Burioni condividendo i dati aggiornati delle vaccinazioni degli ultimi giorni, che oscillano tra le 275.288 di martedì alle 298.962. "Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila - sottolinea Burioni - siamo sulla strada giusta per uscirne. Forza Generale!", conclude riferendosi a Figliuolo.