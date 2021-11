Vaccino covid, con variante Delta scende protezione da contagi

Cala la protezione del vaccino dal contagio covid, resta molto alta l'efficacia contro il ricovero e la morte per complicazioni legate al coronavirus. E' il dato segnalato nel Report integrale del monitoraggio settimanale dell'andamento dell'epidemia da Covid-19 dell'Istituto superiore di Sanità (Iss). "L'efficacia vaccinale nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di Covid-19 nelle persone completamente vaccinate è diminuita passando dall'89%" registrato "durante la fase epidemica con variante Alfa prevalente", al "75% durante la fase epidemica con variante Delta prevalente". Ma anche con Delta "rimane comunque elevata l'efficacia vaccinale nel prevenire l'ospedalizzazione e il decesso, in entrambi i casi al 91%, e il ricovero in terapia intensiva (95%).

Il periodo con circolazione prevalente della variante Delta (B.1.617.2) preso in esame nel report va dal 5 luglio al 31 ottobre per le diagnosi, 24 ottobre per ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva, e il 10 ottobre per i decessi. "L'efficacia stimata - precisa l'Iss - misura la riduzione proporzionale del rischio di osservare un certo evento tra le persone vaccinate con ciclo completo, ovvero la riduzione percentuale del rischio di osservare un certo evento tra le persone vaccinate con ciclo completo rispetto alle persone non vaccinate".

I risultati indicano che nella fase epidemica Alfa, nel gruppo dei vaccinati con ciclo completo il rischio di contrarre l’infezione si riduceva circa dell’89% rispetto a quello tra i non vaccinati, mentre nel periodo Delta si osserva una riduzione del rischio per i vaccinati nel periodo delta pari a circa il 75% rispetto ai non vaccinati. Pur restando molto alti i dati di protezione, si registra una lieve diminuzione dell'efficacia vaccinale nella fase epidemica Delta anche nei confronti di ricoveri (91% fase Delta contro 95% fase Alfa), terapie intensive (95% contro il 97% in fase Alfa) e decessi (91% contro 96% in fase Alfa).