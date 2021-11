Vaccino Covid, oltre 6,7 milioni over 12 senza prima dose

Il report settimanale del commissario Figliuolo: in tutto sono oltre 93 milioni le dosi somministrate

Sono 6.707.713 le persone over 12 in attesa della prima dose di vaccino anti-Covid in Italia. E' quanto emerge dal report settimanale della Struttura del commissario straordinario all'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, aggiornato a questa mattina.

In tutto sono 93.003.762 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate dall'inizio della campagna vaccinale. L'incremento rispetto alla settimana precedente è di 1.317.580. Il totale dei vaccini distribuiti è pari a 99.903.641.

Sono 45.601.895 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, quelle con almeno una somministrazione 46.936.385. Mentre sono 595.010 coloro che hanno ricevuto la dose addizionale; 3.000.201 le persone che hanno ricevuto il richiamo (booster).