Vaccino Scanzi, dirigente Usl: "Avviai istruttoria interna, non condivisi subito scelta"

"Mi sono trovato a gestire l’aspetto mediatico che è derivato dalla vaccinazione di Andrea Scanzi il giorno 19 marzo 2021 presso il centro vaccinale di Arezzo. In tale ambito, ho cercato di avviare un’inchiesta interna per comprendere come tale circostanza si sia verificata". E’ quanto afferma il direttore generale dell’Usl Toscana Sud Est sentito a sommarie informazioni dai carabinieri di Arezzo nell’ambito dell’indagine (senza indagati) riguardante la vaccinazione di Andrea Scanzi, avvenuta il 19 marzo 2021 ad Arezzo. "Già dalla mattina del giorno successivo, venuto a conoscenza dei fatti poco prima, chiesi al direttore di zona distretto di Arezzo dottor Giglio Evaristo di spiegarmi con che titolo il giornalista fosse stato vaccinato", afferma nel verbale visionato dall’Adnkronos.

Il dirigente sanitario ammette inoltre di non essere stato inizialmente d’accordo con la procedura seguita per vaccinare Scanzi: “In realtà non condivisi da subito la scelta fatta dal dottor Giglio, in quanto l’ammissione alla vaccinazione dello Scanzi era stata fatta senza che la regione Toscana avesse emanato una disciplina di gestione delle panchine. Di conseguenza poteva essere discutibile la scelta fatta”, afferma. Il dg spiega di aver poi “preso atto” della situazione dopo aver ricevuto dal dottor Giglio un messaggio whatsapp. “Testualmente”, spiega, “tra le altre cose dichiarava: ‘Lui risulta ufficialmente nella categoria dei caregiver prevista fra le categorie vaccinabili”.

Sulla vicenda del vaccino a Scanzi, la Procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta per la quale è stata richiesta l’archiviazione da parte del sostituto procuratore Marco Dioni. L'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione è fissata per domani, 3 dicembre, dinnanzi al Gip del tribunale di Arezzo, Giulia Soldini.