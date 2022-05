Vaiolo delle scimmie in Italia, arriva la circolare del ministero della Salute su trasmissione, tracciamento dei contatti e ipotesi vaccino. Secondo le indicazioni, la trasmissione avviene attraverso il contatto con eruzioni cutanee e fluidi corporei, almeno 21 i giorni di monitoraggio dei contatti stretti, mentre scatta l'ipotesi vaccinazione entro 4 giorni dall'esposizione al virus per le categorie più a rischio, come i sanitari.