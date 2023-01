Valanga in Val Gardena, travolto un carabiniere: è grave

Un carabiniere è stato travolto da una valanga in Val Gardena: soccorso, è stato trasportato in ospedale e ricoverato in condizioni critiche. A quanto si apprende, il militare era insieme ad alcuni colleghi e stava effettuando un addestramento. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della Val Gardena e dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Tra i soccorritori intervenuti anche i capisquadra con i cani anti-valanga del Centro alpino della Polizia di Stato di Moena.