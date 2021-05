Valentino Rossi: "Tra un mese deciderò del mio futuro"

Il futuro di Valentino Rossi? "Affronteremo quatto gare in cinque settimane dopo di che, con l'annullamento del GP di Finlandia, avremo un mese di pausa e sicuramente in quel periodo tutti cominceranno a pensare al 2022", ha detto il 42enne centauro della Yamaha Petronas ai microfoni di Sky Sport in merito al momento in cui prenderà una decisione sul suo futuro.

"Anch'io -dice - in quel periodo penserò al mio futuro, ma non sarà una decisione solo mia, dovrò parlare anche con Petronas e con Yamaha per comprendere quali siano i loro programmi per il prossimo anno e poi decideremo. Senza dubbio, queste quattro gare saranno molto importanti".