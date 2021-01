Variante Covid, Speranza blocca i voli dal Brasile

(Adnkronos)

Stop ai voli dal Brasile. E' l'ultima misura presa dal ministro della Salute Roberto Speranza che sottolinea come sia necessario indagare sulla nuova variante Covid. "Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. scrive sui social. "Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione".

"E' fondamentale - spiega - che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante" brasiliana di coronavirus Sars-CoV-2. "Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza".