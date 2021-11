Variante Omicron, Garattini: "Ora governi si alleino per immunizzare Paesi poveri"

La nuova variante Omicron che arriva dal Sudafrica "ci ricorda che per uscire da questa pandemia dobbiamo vaccinare tutto il mondo, specialmente i paesi più poveri. A cominciare dall'Africa". Ad affermarlo, in una intervista a Il Messaggero, il farmacologo Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, secondo il quale è urgente una strategia di immunizzazione globale.

"Questo virus ci sta dimostrando che nell'era della globalizzazione siamo tutti cittadini del mondo. Ora un paese può proteggersi dal virus con i vaccini attualmente disponibili, ma cosa succede se nei paesi in cui i vaccini non ci sono emerge una variante più aggressiva e più contagiosa o addirittura una variante insensibile ai vaccini? Bisognerà ricominciare tutto da capo", evidenzia Garattini. Adesso, "ancora non sappiamo con accuratezza quanto sia più pericolosa" la variante del Sudafrica. "Sappiamo che ha subito dei cambiamenti nella proteina Spike che potrebbero renderla più contagiosa - spiega - Dunque è corretto quello che ha fatto il ministero della Salute chiudendo ai voli dal Sudafrica e dai Paesi limitrofi".

Secondo Garattini la strategia giusta è "una grande alleanza internazionale che si faccia carico della vaccinazione dei paesi che da soli non ce la possono fare. Pensiamo all'Africa, dove solo il 2 per cento circa della popolazione è vaccinata. Servono vaccini, tanti, e servono soldi. Ma è necessario per proteggere tutti noi dalla minaccia delle varianti di Sars-CoV-2. Tutti i paesi del mondo devono fare sistema e passare dalle promesse ai fatti". Tutti i governi dei paesi più ricchi, conclude, "hanno preso l'impegno di vaccinare i paesi poveri, ma alla fine è stato fatto poco".