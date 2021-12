Variante Omicron, Javid: "Potrebbe essere troppo tardi per reagire"

Sulla variante Omicron a oggi "c'è ancora molto che non sappiamo". E' quanto scrive oggi il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, avvisando sul Sunday Telegraph che "potrebbe essere troppo tardi per reagire". Ma bisogna "guardare in modo aperto alle sfide che ci presenta Omicron", ha poi aggiunto il ministro sottolineando di non provare "nessuna gioia" nel dover presentare nuove restrizioni e limitazioni ai britannici.

"La promozione della libertà personale e dell'opportunità sono le ragioni per cui sono entrato in politica", ha scritto ancora il conservatore difendendo la strategia scelta dal governo per "guadagnare del tempo e permettere ai nostri scienziati di valutare la minaccia a costruire le nostre difese: insieme stiamo assumendo una risposta proporzionata e responsabile".