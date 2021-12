Variante Omicron, Olanda verso lockdown per Natale

Gli esperti sanitari, che hanno chiesto di non tenere aperti i negozi non essenziali, le scuole, i bar, i ristoranti e altri eventi pubblici.

Olanda verso il lockdown a Natale per arginare i contagi covid e rallentare la variante Omicron. L'Olanda prevede di inasprire le misure per contenere la diffusione del coronavirus nel periodo di Natale chiudendo tutto, tranne i negozi essenziali. La decisione verrà presa durante una riunione che il governo avrà con gli esperti sanitari, che hanno chiesto di non tenere aperti i negozi non essenziali, le scuole, i bar, i ristoranti e altri eventi pubblici.

Per saperne di più bisognerà attendere le 19, quando le nuove misure verranno annunciate nel corso di una conferenza stampa, come ha spiegato l'emittente nazionale olandese, la Nos, e l'agenzia di stampa Anp citando fonti di governo. Il portavoce del ministero della Salute, Axel Dees, si è rifiutato di commentare.

A fine novembre il governo olandese ha già disposto la chiusura di bar, ristoranti e negozi dalle 17 alle 5 del mattino seguente. Il provvedimento dovrebbe restare in vigore fino al 14 gennaio.