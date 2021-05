Varianti Covid, Pfizer: "Terza dose potrebbe essere utile"

Vaccino Pfizer, una terza dose forse non sarà necessaria ma potrebbe essere utile contro le varianti Covid. A dirlo a Sky TG24 Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, ospite stamane di ‘Buongiorno’. "Abbiamo i dati che dimostrano la copertura immunitaria a sei mesi, dobbiamo osservare i successivi sei mesi. Potrebbe essere possibile una terza dose ma forse anche non necessaria, a meno che - spiega - non intervengano eventuali varianti, in quel caso una dose ‘booster’ potrebbe essere utile".