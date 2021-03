Vauro: "Scanzi ha preso il vanesiovirus"

(Adnkronos)

"Scanzi ha contratto il Vanesio Virus, come tanti di quelli che frequentano i salotti televisivi". Vauro Senesi, ospite di Non è l'Arena, "col sorriso sulle labbra" commenta la vicenda relativa alla vaccinazione di Andrea Scanzi. Il giornalista, come 'panchinaro', ha ricevuto una dose di AstraZeneca ad Arezzo. La vicenda ha scatenato polemiche sui social. "Meglio un vaccinato in più che uno in meno, ma non posso fare melina. Io compirò 66 anni tra pochi giorni, mia madre ne ha 92 e oggi ha ricevuto la seconda dose di vaccino Pfizer. Io non ho ricevuto nessuna dose, né di Pfizer né di AstraZeneca", dice Vauro. In serata, Scanzi ha pubblicato un video e un post su Facebook per respingere ogni accusa: "La mia vaccinazione -ha detto- è legale, lecita, autorizzata. Ho dato un segnale in un momento particolare, larga parte degli italiani dovrebbe ringraziarmi".