Venier (Snam): "Hr deve saper ascoltare persone con analisi corretta dati"

"Hr deve essere un connettore e abbiamo supportato la conoscenza di nuove tecnologie e nuove persone, cercando di digitalizzare le competenze". A dirlo Ugo Venier, head of hr corporate energy transition and foreign assett Snam, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Innovation reloaded: la rivoluzione digital dell'hr al servizio del futuro’.

"La tecnologia - spiega - va usata in modo consapevole cercando di saper interpretare i dati anche per i hr. L'utilizzo del dato è fondamentale perché significa saper ascoltare le persone in maniera corretta".

"Soprattutto negli ultimi anni c'è stata una grande accelerazione a livello digitale, parlando di transizione energetica e portando all'attenzione il cambiamento idrogeno".