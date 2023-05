Verona-Inter 0-6, terza vittoria di fila per i nerazzurri

L'Inter riprende la zona Champions League con il quarto posto in classifica in solitaria battendo al Marcantonio Bentegodi 0-6 il Verona nel match valido per la 33/a giornata di Serie A. Ad aprire le marcature l'autogol di Adolfo Gaich al 31', poi l'uno-due nerazzurro firmato Calhanoglu e Dzeko al 36' e 37'. Nel secondo tempo prima il poker siglato da Lautaro Martinez al 57' e infine la doppietta di Dzeko al minuto 61'.

Terza vittoria di fila per l'Inter, fondamentale per la corsa Champions dei nerazzurri, ottenuta dopo i successi con l'Empoli e la Lazio. L'Inter sale al quarto posto in classifica a quota 60 punti davanti le inseguitrici Atalanta, Roma e Milan. Diciottesimo ko stagionale per gli scaligeri, fermi a 27 punti, a pari merito con lo Spezia al terzultimo posto. Inizio con il brivido per l'Inter, al 19' occasione per i padroni di casa con Simone Verdi che in area da posizione defilata impegna Handanovic. La partita si sblocca da calcio d'angolo con l'autogol dell'attaccante del Verona Gaich che di testa in tuffo infila Montipò dopo un cross di Dimarco.

I nerazzurri in piena fiducia segnano altre due reti in poco tempo, prima una prodezza di Calhanoglu al 36', con un tiro imparabile da fuori area e pallone consegnato all'incrocio; poi un minuto dopo, al 37', su suggerimento di Lautaro Martinez la terza marcatura dell'Inter siglata dal bosniaco Edin Dzeko. L'Inter ha segnato tre gol in un primo tempo in trasferta in Serie A per la prima volta da dicembre del 2021.

Inizio di ripresa con un doppio cambio in casa Verona, entrano Doig e Duda per Lazovic e Verdi. Tuttavia al 55' l'Inter trova subito la rete con Lautaro Martinez che scavalca Montipò con un tocco sotto dopo l'assist di Brozovic. Doppio cambio anche per l'Inter al 57' con Darmian e Bellanova che entrano in campo al posto di D'Ambrosio e Dimarco. Edin Dzeko trova la doppietta al minuto 61', servito da Acerbi, in area di sinistro supera Montipò con un preciso tiro all'angolino. Nel recupero arriva anche la doppietta di Lautaro Martinez al minuto 92'. Dopo un pallone vagante in area, l'attaccante argentino insacca con un tiro leggermente deviato da Coppola. La rete del 'El Toro' chiude la partita, finisce 0-6 per l'Inter.