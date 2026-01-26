circle x black
Vertice intergovernativo tra Italia e Germania

26 gennaio 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il giorno dopo il Consiglio europeo a Bruxelles, il Premier Meloni ha ricevuto a Roma, presso Villa Doria Pamphilj, il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, per un vertice bilaterale incentrato sul rafforzamento della cooperazione strategica tra i due Paesi. L’incontro ha visto la sottoscrizione di diversi accordi governativi e di un Protocollo per un Piano d’Azione sulla cooperazione strategica rafforzata in ambito difesa e sicurezza, oltre che la condivisione di un documento congiunto sulla competitività che verrà trasmesso alla Commissione europea. Nello specifico, il documento sulla competitività esprime la visione comune di Italia e Germani sulla necessità di rendere l’Europa più competitiva, sicura e capace di gestire efficacemente il fenomeno migratorio e rispondere in modo concreto alle preoccupazioni dei cittadini. Particolare attenzione viene dedicata al sostegno all’industria, alla ricerca, all’innovazione, alla valorizzazione delle rispettive eccellenze manifatturiere. Ulteriore priorità è il settore energetico con i due Paesi che sono i principali partner del Corridoio Meridionale dell’idrogeno (South H2 Corridor). Successivamente, Meloni e Merz hanno preso parte al Forum imprenditoriale organizzato all’Hotel Parco dei Principi, a cui hanno partecipato, tra gli altri, 11 Ministri del Governo italiano e 10 Ministri tedeschi.

Il comunicato del Governo

Tag
Vertice intergovernativo Cooperazione strategica Difesa e sicurezza Competitività europea Industria Ricerca
