'Vesuvio lavali col fuoco', multa Inter per coro anti-Napoli

La società nerazzurra sanzionata per 12mila euro

Il coro 'Vesuvio lavali col fuoco' contro il Napoli e i suoi tifosi costa 12mila euro di multa all'Inter. Il giudice sportivo di Serie A, dopo i match della 13esima giornata, ha sanzionato tre club: Fiorentina, Milan e -appunto- Inter. Le prime due società sono state multate di 2.000 euro per aver ritardato l'inizio del match di circa un minuto, mentre per i nerazzurri 12mila euro di sanzione per "cori insultanti di matrice territoriale" intonati da settori nerazzurri dello stadio "nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria" nel corso della partita con il Napoli.