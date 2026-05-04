Visita ufficiale del Ministro Crosetto in India

In ottica di rafforzamento del dialogo strategico sui principali temi della sicurezza globale con specifico riferimento alla stabilità dell’Indo-Pacifico, il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato in visita ufficiale in India. Dapprima, ha incontrato il Consigliere per la sicurezza nazionale dell’India Ajit Doval con cui ha condiviso la volontà di accrescere le iniziative bilaterali nell’ambito dell’industria della difesa, oltre che approfondire le opportunità di collaborazione in ambito difesa e sicurezza a livello operativo ed addestrativo. Successivamente, il Ministro Crosetto ha avuto un colloquio con il suo omologo Shri Rajnath Singh. I due Ministri si sono confrontati sui principali scenari geopolitici regionali e globali in ottica di rafforzare la sicurezza nazionale anche mediante l’ampliamento della cooperazione tra Italia e India nel settore della difesa.

Il comunicato della Difesa