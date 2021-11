Viterbo, bambino di 10 anni accoltellato a morte in casa

Un bambino di 10 anni è stato ucciso colpito al collo con un coltello da cucina nella sua abitazione a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo. E' accaduto oggi pomeriggio.

"Il padre del bambino di 10 anni accoltellato a morte oggi pomeriggio nel suo appartamento di via Luzi, a Cura di Vetralla, è stato trovato privo di conoscenza in un'altra stanza dell'abitazione alla quale però, da qualche settimana, aveva il divieto di avvicinarsi" dice all'Adnkronos il colonnello Andrea Antonazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo.

A trovare senza vita il figlio, precedentemente riportato a casa da un parente, è stata proprio la mamma, rientrata intorno alle 15.30. Per il piccolo, ferito al collo, sono stati inutili i soccorsi. Il padre, un 44enne polacco, è stato invece portato in ospedale e sono in corso gli esami tossicologici per capire cosa abbia assunto.