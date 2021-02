Viterbo, trascina cane legato ad auto fino a ucciderlo

(Adnkronos)

Ha trascinato un cane di grossa taglia legato alla macchina fino a ucciderlo. Per questo motivo un pastore è stato condotto in caserma, identificato e denunciato per uccisione di animali.

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montefiascone, in provincia di Viterbo, sono intervenuti su richiesta di una donna allarmata, che aveva appena visto una macchina camminare con un cane di grossa taglia legato dietro che arrancava.

Seguendo le indicazioni si sono messi alla ricerca e poco dopo hanno fermato l'auto di un pastore che aveva un cane dietro che veniva trascinato, ormai esanime. Immediatamente hanno bloccato l’auto e attivato il servizio veterinario della Asl che non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’animale.