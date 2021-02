Viviana Grunert lancia il Magazine VIVI A FIORI, il salotto floreale dove sognare e ispirarsi tra i dettagli di stile

(Milano 3 febbraio 2021)

Milano, 03.02.2021 – Lo stile, le ispirazioni, la tavola: esistono centinaia di riviste che affrontano questi temi ma mai fino ad ora in un unico magazine. Viviana Grunert, cofondatrice di Bruno Editore, interior designer e home stylist, si è resa conto che non esisteva il magazine perfetto per lei, che unisse gusti ricercati ad uno stile gentile e a fiori. È così che ha deciso di realizzare uno dei suoi più grandi sogni e creare lei stessa la rivista che ha sempre sognato di leggere.

“Nasce così VIVI A FIORI, un invito a entrare in un salotto floreale dove verranno esposti con grazia non solo fiori, ispirazioni e anticipazioni di futuri trend” dice Viviana Grunert, Direttore Editoriale del magazine “ma anche consigli pratici su come vivere la propria casa al meglio in ogni stagione”. Inoltre “Vivi” è il soprannome di questa donna che da sempre applica questo stile di vita colorato, sfaccettato, profumato, che sta per condividere con tutti.

Chi la segue sui social già lo sa: Viviana non si risparmia per chi condivide le sue passioni. È sempre pronta a rispondere a tutte le richieste con i suoi cosiddetti “vivitips”: consigli di stile, ordine e praticità che lei stessa applica per sé e per la sua casa. Il suo profilo Instagram è un esempio di armonia ed eleganza, predominato da fiori, sorrisi e bei colori sempre in palette. Nonostante abbia da coordinare il suo lavoro e una casa editrice con suo marito, è l’unica a gestirlo e risponde personalmente a chiunque le chieda aiuto. Questa rivista sarà la cassa armonica dove saranno racchiusi tutti i suoi spunti e suggerimenti e dove chi condivide i suoi interessi potrà far risuonare il proprio pensiero floreale.

“Devo avere fiori, sempre e sempre” diceva Claude Monet, e sembra rispecchiare ampiamente il pensiero di Viviana, non solo nel suo significato letterale, ma anche e soprattutto nella filosofia di vita, nel trarre ispirazione dalla leggerezza e dall’armonia che solo circondarsi di fiori scatena. “Che siano freschi in un vaso o stampati su una carta da parati” aggiunge la direttrice della rivista “dei fiori colorati avranno sempre il potere di trasmetterti serenità e donarti quel sorriso di cui avevi proprio bisogno”.

È proprio per questo amore per i fiori che Viviana decide di far sbocciare il suo sogno anticipando la primavera: il 1° marzo infatti non è una data casuale. Qualunque sarà il corso degli eventi di quest’anno, ogni stagione d’ora in poi sarà accompagnata dalle novità, le moodboard e i racconti d’ispirazione di Viviana Grunert, in una rivista trimestrale stagionale di gusto ed eleganza assolutamente unici. Come Direttore Responsabile del Magazine è stato designato il giornalista Michele La Porta - figlio dello storico direttore RAI Gabriele La Porta - che da molti anni collabora con Bruno Editore.

Il primo numero del Magazine VIVI A FIORI verrà distribuito il 01.03.2021 in formato digitale, completamente gratuito, ai 150.000 iscritti della casa editrice e su oltre 1.000.000 di follower dei profili social. Seguirà il formato cartaceo.

http://www.viviafiori.it

Viviana Grunert è home stylist, direttore editoriale del Magazine “Vivi A Fiori”. È fondatrice di VGFlowerStudio che da anni aiuta le persone ad organizzare la propria vita attraverso le To Do List. È cofondatrice di Bruno Editore, la casa editrice che ha portato gli ebook in Italia nel 2002. È autrice del libro “La Nuova Legge di Attrazione”, tradotto in 4 lingue e diventato Bestseller Amazon in tutto il mondo. È speaker in prestigiosi eventi di formazione ed è stata ospite del TG4 per parlare della nuova professione di “Home Stylist”. Gestisce il blog “Dettagli di Stile” dove condivide approfonditi articoli sull’home styling e dove spesso anticipa le nuove tendenze per la casa. Info e rassegna stampa su www.vivianagrunert.it