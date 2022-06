Vueling, la prima compagnia aerea low-cost ad accettare le crypto

Vueling, la compagnia aerea low-cost con sede a Barcellona, sarà la prima in tutta Europa ad accettare pagamenti in criptovaluta. Questo grazie ad una partnership tra la compagnia e BitPay, fornitore di servizi di pagamento in crypto, che partirà dal prossimo anno. I prezzi dei biglietti continueranno ad essere indicati, in euro ma per chi vorrà si potranno effettuare pagamenti da oltre 100 portafogli diversi e in 13 criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Shiba Inu (SHIB)